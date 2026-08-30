Equity Management Associates Yönetici Ortağı Larry Lepard, değerli metal piyasasının geleceğine ve küresel ekonomiyi bekleyen risklere dair çarpıcı analizlerde bulundu.
ABD’li dev şirket altında rakam verdi: Altının ulaşacağı seviye belli oldu(30 Ağustos)
Fon yöneticisi Larry Lepard, ABD hükümetinin devasa borç stoku ve sürdürülemez mali kısıtlamaları nedeniyle parasal gevşemenin kaçınılmaz hale geleceğini, bu tablonun altının ons fiyatını çok yüksek rekorlara taşıyabileceğini belirterek rakam verdi.Utku Beycan
Altın fiyatlarında aylardır gözlemlenen düzeltme hareketlerinin piyasanın olgunlaştığına işaret ettiğini belirten Lepard, yaşanan son yükselişlerin bir son değil, tam aksine yeni ve daha büyük bir boğa piyasasının başlangıcı olduğunu vurguladı.
Küresel para sisteminin kaçınılmaz bir matematiksel gerçekle yüzleşmek zorunda kaldığını ifade eden Lepard, hükümetlerin geçmişte olduğu gibi enflasyonla mücadele etme esnekliğini kaybettiğini söyledi.
ABD Merkez Bankası (Fed) yönetimine geçmeye hazırlanan isimlerin faiz artırımı, parasal sıkılaşma ve bilanço küçültme yönündeki şahin açıklamalarına değinen tecrübeli fon yöneticisi, kağıt üzerindeki niyetler ne olursa olsun nihai kararları acımasız mali hesaplamaların belirleyeceğini dile getirdi.
Lepard, mevcut ekonomi politikasının söylemleri ile altta yatan bütçe gerçekleri arasında derin bir kopukluk bulunduğunu belirterek, giderek büyüyen devlet bütçe açıklarının piyasaları yönlendiren ana dinamik olmaya devam ettiğini savundu.
Bugün karşı karşıya kalınan ekonomik tablonun 1970'ler ve 1980'lerin başındaki enflasyon krizinden çok farklı olduğunu belirten Lepard, dönemin Fed Başkanı Paul Volcker'ın faiz oranlarını reel getiriler pozitif bölgeye geçecek kadar radikal şekilde artırarak enflasyon döngüsünü kırdığını hatırlattı.
Ancak o dönemde ABD kamu borcunun Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYİH) oranının yaklaşık yüzde 30 seviyesinde olduğunu, günümüzde ise bu oranın yüzde 120 sınırına dayandığını vurguladı.
Yüksek faizler devletin borç servis giderlerini artırıyor; büyüyen faiz ödemeleri bütçe açıklarını derinleştiriyor; kamu idaresi açıkları kapatmak için daha fazla tahvil ihracına gitmek zorunda kalıyor ve piyasaya giren ek borç arzı borçlanma maliyetleri üzerinde yukarı yönlü yeni bir baskı oluşturuyor.
Lepard'a göre bu süreç, tarih boyunca itibari para birimlerinin çöküşüne yol açan temel kısırdöngüyü oluşturuyor.
Siyasi otoritenin borç ve kaldıraç krizini çözmek için önünde iki yol bulunduğunu belirten Lepard, bunlardan birincisinin toplu temerrütler ve sert bir ekonomik daralma, ikincisinin ise finansal sistemi ayakta tutmak adına para arzını artırmak olduğunu kaydetti.
Karar vericilerin her koşulda para basma seçeneğini tercih edeceğini öngören fon yöneticisi, "Baskı yapmak ya da çökmek arasında bir seçim yapmaları gerekirse, her zaman basmayı seçeceklerdir," değerlendirmesinde bulundu.
Lepard, borç yükünden ancak yüksek nominal ekonomik büyüme ile çıkılabileceğini, bunun da kaçınılmaz olarak yüksek enflasyonu beraberinde getireceğini ekledi.
Tahvil yatırımcılarının bu durumu fark etmesi halinde faizlerin daha da yükseleceğini ve yetkililerin piyasaya doğrudan müdahale etmek zorunda kalacağını ifade etti.
Altının son bir yılda gerçekleştirdiği yaklaşık yüzde 65'lik değer artışını değerlendiren Lepard, bu hareketin 1970'li yılların sonundaki boğa piyasasının patlayıcı evresini anımsattığını söyledi.
Birçok yatırımcının rekor fiyatlar nedeniyle altın almaktan çekindiğini dile getiren Lepard, buna karşın altının ana akım yatırım portföylerindeki payının hâlen son derece düşük seviyelerde bulunduğunun altını çizdi.
Toplumdaki enflasyon algısının da değiştiğini belirten uzman isim, pandemiden önce enflasyonun ortalama bir tüketici için soyut bir kavram olduğunu, bugün ise günlük alışverişlerde somut olarak hissedildiğini vurguladı.
Mevcut durumda nüfusun yalnızca yüzde 5 ila yüzde 10'luk bir kesiminin finansal riskleri fark ederek altın veya Bitcoin gibi varlıklarla korunma sağladığını belirtti.
Lepard, bu oranın yüzde 50 veya yüzde 60 seviyelerine çıkması durumunda geleneksel finansal sistem ve kağıt para birimleri üzerindeki etkilerin çok daha sarsıcı olacağını öngördü.
Lepard, yatırımcılarına altının ons fiyatının orta vadede 5.000 ile 7.000 dolar aralığına ulaşacağından son derece emin olduğunu, devam eden süreçte 10.000 dolar seviyesinin görülmesini son derece olası bulduğunu aktardı.
1970'lerdeki enflasyonist döngüde altının dip seviyesine kıyasla 10 kat arttığına işaret eden Lepard, mevcut döngüde de benzer bir katlanmanın ons altını 10.000 dolar eşiğine taşıyacağını belirtti.
Lepard, küresel para sisteminde yaşanabilecek tam bir sıfırlanma veya radikal bir yeniden yapılanma senaryosunda ise altının 20.000, 30.000 dolar veya daha yüksek seviyelere ulaşabileceğini kaydetti.
Öte yandan Lepard, bu uç senaryoları temel yatırım tezi olarak kullanmasa da sistemik riskler çerçevesinde masada tutmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.