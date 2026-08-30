ABD’li dev şirket altında rakam verdi: Altının ulaşacağı seviye belli oldu(30 Ağustos)

Altın fiyatlarında aylardır gözlemlenen düzeltme hareketlerinin piyasanın olgunlaştığına işaret ettiğini belirten Lepard, yaşanan son yükselişlerin bir son değil, tam aksine yeni ve daha büyük bir boğa piyasasının başlangıcı olduğunu vurguladı.