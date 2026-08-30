Bankaların ATM altyapılarında operasyonel verimliliği artırmak için devreye aldığı yeni strateji, nakit çekim alışkanlıklarımızı doğrudan değiştiriyor. Artık ATM'lerden ara tutarlarda nakit çekmek isteyen vatandaşlar sık sık "işlem başarısız" uyarısıyla karşılaşıyor.
ATM’lerde herkesin yaşadığı para çekme sorunu: Tek çözüm yolu var
ATM’lerde nakit çekmek isteyen vatandaşlar sık sık "işlem başarısız" uyarısına dair uzmanlar çözüm yolunu ortaya çıkardı.Gülsüm Hülya Sundu
Peki, bu hatanın temel kaynağı ne ve bankaların güncel nakit çekme limitleri nasıl şekillendi?
Şube gişelerindeki yoğunluğu azaltmak ve artan nakit talebini hızlıca karşılamak isteyen bankalar, ATM'lerin para haznelerinde (kasetlerinde) stratejik bir değişikliğe gitti.
Cihazların gün boyu kesintisiz hizmet verebilmesi için kapasite, piyasada emisyon payı yüksek olan 100 TL ve 200 TL'lik banknotlara ayrıldı. Bu durum operasyonel verimliliği artırırken; 10, 20 ve 50 TL gibi küçük kupürlerin ATM'lere yüklenmesi büyük oranda sınırlandırıldı.
Haznelerde ağırlıklı olarak yüksek kupürlü banknotların bulunması, teknik bir uyuşmazlığa neden oluyor. Örneğin; içinde sadece 200 TL'lik banknotlar kalan bir cihazdan 250 TL, 350 TL veya 550 TL gibi ara tutarlar talep ettiğinizde, sistem uygun küçük banknot bulamadığı için işlemi reddediyor.
Finans uzmanları, küçük banknotların tedavülden kalkmadığını, sorunun tamamen ATM hazne kapasitesiyle ilgili olduğunu belirtiyor.
Mağduriyet yaşamamak adına çekilecek tutarların 200, 400, 600 TL gibi düz rakamlara yuvarlanması ve işlem öncesi mobil uygulamalardan ATM durumunun kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.
Müşterilerini dijital ve self-servis kanallara yönlendirmeyi hedefleyen bankalar, standart bireysel kartlar için günlük ücretsiz kartlı para çekme limitlerini de güncelledi.
Yeni limit tablosu şu şekilde:
Enpara: 50.000 TL
Türkiye İş Bankası, VakıfBank, Kuveyt Türk, QNB Finansbank: 20.000 TL
Garanti BBVA, Yapı Kredi, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank, ING Bank, DenizBank, TEB, Fibabanka: 15.000 TL
Ziraat Katılım, OdeaBank, Aktif Bank, Anadolubank, Alternatif Bank: 10.000 TL
Siz de son dönemde ATM'lerden para çekerken bu tür uyarılarla karşılaştınız mı, günlük işlem limitlerini yeterli buluyor musunuz?