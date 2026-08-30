ATM’lerde herkesin yaşadığı para çekme sorunu: Tek çözüm yolu var

Haznelerde ağırlıklı olarak yüksek kupürlü banknotların bulunması, teknik bir uyuşmazlığa neden oluyor. Örneğin; içinde sadece 200 TL'lik banknotlar kalan bir cihazdan 250 TL, 350 TL veya 550 TL gibi ara tutarlar talep ettiğinizde, sistem uygun küçük banknot bulamadığı için işlemi reddediyor.