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Kaynak: AA

Haftanın ilk müsabakasına Recep Tayyip Erdoğan Stadı ev sahipliği yapacak. Mücadelede ilk düdük saat 20.00’de çalacak.

Sezonun ilk 5 karşılaşmasında 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Kasımpaşa, topladığı 9 puan ve averajıyla haftaya 4. sırada girdi.

Lider Galatasaray’ın ardından ligde yenilgi yaşamayan iki ekipten biri konumundaki lacivert-beyazlılar, Konyaspor karşısında kazanarak bu sezon sahasında ilk kez 3 puan sevinci yaşamayı hedefleyecek.

TÜMOSAN Konyaspor ise ligdeki ilk galibiyetini geride kalan haftada Trabzonspor’u mağlup ederek aldı. Sezonun ilk 4 maçını kaybeden yeşil-beyazlı ekip, 3 puan ve averajla 16. sırada bulunuyor.

KASIMPAŞA'NIN KONYASPOR KARŞINDA 17 MAÇLIK GALİBİYET ÖZLEMİ

Lacivert-beyazlı ekip, TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı son 17 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

İki takım arasında ligdeki son 17 maçın 8'ini Konyaspor kazanırken 9'u beraberlikle sonuçlandı.

Kasımpaşa, Konyaspor'a karşı son galibiyetini 2017-18 sezonunun ilk yarısında 2-1'lik skorla aldı.