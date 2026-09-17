Kasımpaşa ile TÜMOSAN Konyaspor’u karşı karşıya getirecek haftanın ilk mücadelesi, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda yapılacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olacak.
Süper Lig’de haftanın merakla beklenen Trabzonspor-Galatasaray derbisi ise 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Papara Park’ta oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun duyurduğu 6. hafta programı şöyle:
YARIN:
20.00 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19 EYLÜL CUMARTESİ:
17.00 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)
17.00 Kocaelispor-Gaziantep FK (Kocaeli)
20.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)
20.00 İstanbul Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)
20 EYLÜL PAZAR:
17.00 Fenerbahçe-Eyüpspor (Chobani)
17.00 Erzurumspor FK-Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş (Diyarbakır)
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Isonem Park Gürsel Aksel)