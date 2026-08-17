Heroes dizisinin yıldızıydı: ABD'li genç oyuncu Hayden Panettiere hayatını kaybetti

Hayden Panettiere'in babası Skip Panettiere kızının ölümüne ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Sevgili Hayden'ımızın trajik ölümünü derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz. O, inanılmaz bir ışık ve doğanın bir gücüydü; onu tanıyan herkese ve onu ekranda izleyen milyonlara ölçülemez bir sevgi ve neşe getirdi" diye konuştu.

Acılı baba, bu akıl almaz kaybı atlatmak için zamana ihtiyacı olduklarını söylerken, mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istedi.

36 yaşındaki oyuncunun ölümüyle ilgili daha fazla ayrıntı henüz açıklanmadı.