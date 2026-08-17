Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Heroes dizisinin yıldızıydı: ABD'li genç oyuncu Hayden Panettiere hayatını kaybetti

Heroes dizisinin yıldızıydı: ABD'li genç oyuncu Hayden Panettiere hayatını kaybetti

Heroes, Nashville gibi dizilerde oynayan ABD'li oyuncu Hayden Panettiere, 36 yaşında yaşamını yitirdi.

Kaynak: Diğer
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Heroes dizisinin yıldızıydı: ABD'li genç oyuncu Hayden Panettiere hayatını kaybetti - Resim: 1

Çocuk yaşta adım attığı oyunculuk yolculuğunda hem sinema hem de televizyon projelerinde yer alan Hayden Panettiere, 36 yaşında hayata göz yumdu. Üzücü vefat haberini sanatçının temsilcisi doğruladı.

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Heroes dizisinin yıldızıydı: ABD'li genç oyuncu Hayden Panettiere hayatını kaybetti - Resim: 2

Hayden Panettiere'in babası Skip Panettiere kızının ölümüne ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Sevgili Hayden'ımızın trajik ölümünü derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz. O, inanılmaz bir ışık ve doğanın bir gücüydü; onu tanıyan herkese ve onu ekranda izleyen milyonlara ölçülemez bir sevgi ve neşe getirdi" diye konuştu.

Acılı baba, bu akıl almaz kaybı atlatmak için zamana ihtiyacı olduklarını söylerken, mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istedi.

36 yaşındaki oyuncunun ölümüyle ilgili daha fazla ayrıntı henüz açıklanmadı.

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Heroes dizisinin yıldızıydı: ABD'li genç oyuncu Hayden Panettiere hayatını kaybetti - Resim: 3

Oyuncunun ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

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Heroes dizisinin yıldızıydı: ABD'li genç oyuncu Hayden Panettiere hayatını kaybetti - Resim: 4

ABD'de 1989'da doğan Panettiere, kariyerine çocuk oyuncu olarak reklam ve dizilerde rol alarak başladı. "Heroes" dizisinde oynayan Panettiere, 2006'daki bu rolünün ardından dünya çapında ün kazandı.

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Heroes dizisinin yıldızıydı: ABD'li genç oyuncu Hayden Panettiere hayatını kaybetti - Resim: 5

Daha sonra yer aldığı "Nashville" dizisindeki performansıyla 2 kez Altın Küre'ye yardımcı kadın oyuncu dalında aday gösterildi.

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Heroes dizisinin yıldızıydı: ABD'li genç oyuncu Hayden Panettiere hayatını kaybetti - Resim: 6

Panettiere, daha önce alkol bağımlılığı ve depresyonla mücadelesini kamuoyuyla paylaşmış, yıllarca depresyon, anksiyete ve madde bağımlılığıyla mücadele ettiğini dile getirmişti.

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Heroes dizisinin yıldızıydı: ABD'li genç oyuncu Hayden Panettiere hayatını kaybetti - Resim: 7

Öte yandan Panettiere’in kendisi gibi oyuncu kardeşi Jansen Panettiere de 2023 yılında, henüz 28 yaşındayken kalp büyümesi ve aort kapağı komplikasyonları nedeniyle yaşamını yitirdi.

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