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Kocaeli amatör futbolunda geçtiğimiz ocak ayında büyük tartışma yaratan “bilerek gol yeme” ve şike iddialarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı belli oldu.

8 AYLIK İNCELEMENİN SONUNDA KARAR VERİLDİ

Amatör Küme Play-Off Grubu'nda oynanan Tavşancılspor-Uzuntarla Belediyespor ile Çerkeşli-Başaranspor karşılaşmalarının görüntüleri kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Görüntülerin ardından dosyalar TFF Etik Kurulu'na sevk edilmiş, daha sonra Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafından ilgili yönetici, teknik adam ve futbolcular hakkında tedbir kararı uygulanmıştı.

Yaklaşık 8 ay süren inceleme ve savunma sürecinin ardından beklenen karar çıktı.

3 TAKIMA KÜME DÜŞME CEZASI

Özgür Kocaeli'nin haberine göre; olaylı karşılaşmalarda yer alan dört kulüpten Tavşancılspor, Uzuntarla Belediyespor ve Çerkeşlispor'a küme düşme cezası uygulandı.

Üç kulüp, uygulanan yaptırımın ardından yeni sezonda 2. Amatör Küme'de mücadele edecek.

BAŞARANSPOR KÜME DÜŞÜRÜLMEDİ

Başaranspor'dan herhangi bir yöneticinin karşılaşmada bulunmaması nedeniyle ilgili talimat doğrultusunda İzmit temsilcisine küme düşme cezası uygulanamadı.

FUTBOLCULARA 9'AR AY HAK MAHRUMİYETİ

TFF'nin kararı yalnızca kulüpleri kapsamadı.

Söz konusu karşılaşmaları tamamlayan dört takımın ilk 11'lerinde bulunan futbolculara 9'ar ay hak mahrumiyeti cezası verildi.

Sözlü savunma veren Başaranspor kalecisinin cezası ise 6 ay olarak belirlendi.

TFF'NİN RESMİ AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Kararın kısa süre içerisinde TFF'nin resmi internet sitesinde de yayımlanması bekleniyor.