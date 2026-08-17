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Kaynak: DHA

Gaybiefendi Mahallesi’ndeki bir kafe önünde iddiaya göre 4 şüpheli, F.G.’yi araca bindirerek Maltepe Mahallesi mevkiindeki ormana götürdü. Şüphelilerden biri, yanında bulunan silahla F.G.’ye ateş ederek bacağından yaraladı.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan F.G., ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.