Yayınlanan son verilere göre Mavi-Lacivertli ekip, güncel olarak 2. Lig’de yer almasına rağmen 219 bin kart sayısıyla Türkiye’nin en büyük 6. taraftar kitlesine sahip kulübü olarak kayıtlara geçti.

ADANA DEMİRSPOR DİKKAT ÇEKTİ

Adana Demirspor, bulunduğu lig seviyesinin üzerinde bir taraftar gücüyle öne çıkarak listede “ezber bozan” takım oldu. Mavi Şimşekler, Süper Lig ekipleri Kocaelispor, Samsunspor ve Göztepe gibi köklü kulüpleri kart sayısında geride bıraktı.

ZİRVEDE ÜÇ BÜYÜKLER

Listenin ilk üç sırasında İstanbul’un “Üç Büyükler”i Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş yer aldı. Trabzonspor ve Konyaspor’un ardından 6. sıraya yerleşen Adana Demirspor, Anadolu futbolunun taraftar gücünü bir kez daha ortaya koydu.