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Erzurumspor ve Amed Spor'un ardından bu sezon Süper Lig'e yükselen 3. ve son takım olan Çorum FK'da transfer bütçesinin 150 milyon dolar olduğu iddia edilmişti.

Çorum FK, sosyal medya hesabı üzerinden iddiaları yalandı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Kamuoyunun bilgisine,

Bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde, kulübümüzün yönetim yapısı ve yeni sezon planlamalarına ilişkin çeşitli haber ve paylaşımlar yer almaktadır.

Söz konusu paylaşımlarda yer alan; Sayın Savaş Balçık'ın kulüp başkanlığı görevini üstleneceği, Sayın Baran Korkmazoğlu'nun başkan yardımcılığı görevine geleceği ve yeni sezon için 150 milyon dolar bütçe ayrıldığı yönündeki iddialar tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır.

ARCA Çorum FK'nın yönetim yapısı, idari yapılanması ve yeni sezona ilişkin planlamaları hakkında kamuoyunu bilgilendirme yetkisi yalnızca kulübümüzün resmi iletişim kanallarına aittir.

Kulübümüzle ilgili gelişmelerin, doğruluğu teyit edilmemiş haber ve paylaşımlar yerine resmi kaynaklarımız üzerinden takip edilmesini önemle rica ederiz.

Taraftarlarımıza ve spor kamuoyuna göstermiş oldukları ilgi, güven ve destek için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla, ARCA Çorum Futbol Kulübü