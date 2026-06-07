Baltık Denizi'nde Rügen Adası'nın güneydoğusunda bulunan eski Doğu Almanya (DDR) askeri platformu, Hamburg'da 4 Haziran tarihinde gerçekleşecek açık artırmada satışa çıkarılıyor. Müzayede için belirlenen başlangıç teklifi 39 bin euro.
Bir araba parasına ada satıyorlar: Duyan kulaklarına inanamıyor
Almanya'da suni bir ada açık arttırmayla satılıyor. Yıkılan Demokratik Almanya Cumhuriyeti (DDR) tarafından askeri amaçla inşa edilen ada için belirlenen başlangıç fiyatı 39 bin euro.Derleyen: Baran Yalçın
Ostervilm ismiyle bilinen yapay ada, yaklaşık 250 metrekarelik bir platform ve üzerindeki binadan oluşuyor. Senelerdir kullanılmayan yapı, kapı ve pencerelerin sökülmesi, ahşap döşemelerin çökmesi ve pas ile küf tabakalarının oluşması sebebiyle kapsamlı bir yenileme gerektiriyor.
Kuzey Alman Gayrimenkul Açık Artırmaları Şirketi'ne (Norddeutsche Grundstücksauktionen AG) göre ada, DDR döneminde Halk Donanması (Volksmarine) tarafından "manyetik giderme istasyonu" olarak kullanılıyordu. Donanma gemileri, manyetik fünyeli mayınlar tarafından tespit edilmemek için burada deniz altı kablolarıyla işleme tabi tutuluyordu.
600 ahşap kazık üzerine kurulu
Yaklaşık 10 metre derinlikteki deniz yüzeyine 1954 senesinde 600 ahşap kazık üzerine inşa edilen platformda bir konut ve çamaşır odası bulunuyor. Sosyalist yapıdaki DDR'in yıkılması ve Federal Almanya ile birleşmesinden sonra el değiştiren ada, zamanla kaderine terk edildi.
Müzayedeciler yapının mevcut durumunu "çürümeye yüz tutmuş" olarak tanımlıyor. Son görüntüler, platformun kuş pislikleri, çatlaklar ve yapısal bozulmalarla kaplı olduğunu gösteriyor.
Açık artırmayı gerçekleştirilen şirketten Hanna Scheibeler, adaya ilgi gösteren müşterilerin bulunduğunu ifade ederek gelecekteki kullanım için kumarhane, düğün alanı veya denizin ortasında bar gibi çeşitli fikirlerin gündeme geldiğini aktarıyor.
Rügen yakınlarındaki Putbus kasabasından Burkhard Lenz ise DDR döneminde adada görev yapan askerleri tanıdığını, tesisin uzun süreli konaklamaya uygun olmadığını ve içme suyu ile elektriğin bulunmadığını ifade ediyor. Daha önce ada için yatırım planı yaptıklarını antalan Lenz, ancak 1990'ların ortasında adada yaptıkları ölçümlerin ardından uzman görüşleri nedeniyle planlarını rafa kaldırdıklarını söylüyor.