Bir araba parasına ada satıyorlar: Duyan kulaklarına inanamıyor

Rügen yakınlarındaki Putbus kasabasından Burkhard Lenz ise DDR döneminde adada görev yapan askerleri tanıdığını, tesisin uzun süreli konaklamaya uygun olmadığını ve içme suyu ile elektriğin bulunmadığını ifade ediyor. Daha önce ada için yatırım planı yaptıklarını antalan Lenz, ancak 1990'ların ortasında adada yaptıkları ölçümlerin ardından uzman görüşleri nedeniyle planlarını rafa kaldırdıklarını söylüyor.