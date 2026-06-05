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Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Arca Çorum FK sahibi Savaş Balçık, uzun yıllar İngiliz ekibi Arsenal FC bünyesinde scout olarak görev yapan Jürgen Kost ile İstanbul'da bir araya geldi.

Yaklaşık 18 yıl boyunca Arsenal'in scouting yapılanmasında görev alan Jürgen Kost'un, oyuncu izleme, yetenek keşfi ve transfer süreçlerinde önemli roller üstlendiği belirtildi. Avrupa futbol pazarındaki geniş ağı ve tecrübesiyle tanınan Kost'un, yeni dönemde Arca Çorum FK'nın transfer operasyonlarına stratejik destek vermesi gündeme geldi. İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmede yeni sezon transfer stratejileri, oyuncu takip sistemleri, uluslararası futbol pazarındaki fırsatlar ve kadro yapılanması konularında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Süper Lig'deki ilk sezonunda güçlü ve rekabetçi bir kadro kurmayı hedefleyen ARCA Çorum FK'nın, Jürgen Kost'un uluslararası scouting tecrübesinden yararlanarak transfer çalışmalarını daha profesyonel bir yapıya kavuşturmayı amaçladığı öğrenildi. Kulüp sahibi Savaş Balçık öncülüğünde sürdürülen yapılanma çalışmaları kapsamında Arca Çorum FK'nın, yalnızca kısa vadeli başarıları değil, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir futbol modelini de hedeflediği ifade edildi. Avrupa futbolunda edindiği deneyimi Çorum temsilcisinin hizmetine sunması beklenen Jürgen Kost'un, kulübün transfer politikası ile oyuncu havuzunun geliştirilmesinde aktif rol üstlenmesinin planlandığı belirtildi.

Arca Çorum FK'nın, Süper Lig'deki yeni dönem öncesinde kadro planlaması ve transfer çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.