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Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar dönemi sona erdi. Kırmızı-siyahlı ekibi Süper Lig'e taşıyarak kulüp tarihinin en önemli başarılarından birine imza atan Uçar ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollar ayrıldı.

ÇORUM FK AYRILIĞI RESMEN DUYURDU

Kulüpten yapılan açıklamada ayrılık resmen duyurulurken Uğur Uçar'a verdiği emek ve katkılar için teşekkür edildi.

Çorum FK'nın açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır.

Uğur Uçar’a, kulübümüze verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor; kariyerinde başarılar diliyoruz."

ÇORUM FK'DA BAŞARILI BİR TABLO ÇİZMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonun ortasında göreve getirilen 39 yaşındaki genç teknik adam 1. Lig'de takımı play-off potasına sokmuş ve ardından finalde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek kulübü Süper Lig'e taşımıştı.

Süper Lig'de sezona 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle toplam 7 puan toplayarak iyi bir başlangıç yapan Çorum FK aynı zamanda Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak sürpriz bir sonuca imza atmıştı.

Uğur Uçar'ın görev süresi boyunca toplam 23 maça çıkan Çorum FK 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Çorum FK'da Uğur Uçar ile yolların ayrılması bu başarılı tablo göz önünde bulundurulduğunda futbol kamuoyunda şaşkınlık yarattı.