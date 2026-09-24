Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fransa ile oynanacak UEFA Uluslar A Ligi karşılaşması öncesinde La Gazzetta dello Sport'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası'nda alınan sonuçları değerlendiren Montella, turnuvanın ardından görevden alınmasının ihtimaller arasında bulunduğunu belirtirken Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendisiyle devam etme kararına dikkat çekti.

'BİRAZ ŞANSIMIZ YOKTU AMA BAHANE ARAMIYORUM'

Montella'nın açıklamaları şu şekilde:

"Sonuçlara baktığımızda kesinlikle iyi gitmedi. Performanslara baktığımızda daha iyisini yapabilirdik. Biraz şansımız yoktu ama bahane aramıyorum. İlk iki maçta en azından 1 puan almak için kale önünde daha etkili olmalıydık. Orada yetersiz kaldık.

(2024) Avrupa Şampiyonası’na katıldık, harika bir turnuva oynadık. 24 yıl sonra Dünya Kupası’na gittik. İlk kez Uluslar A Ligi'ndeyiz. Görevden alınabilirdim ama federasyon daha ötesine, geleceğe baktı."

'UZUN SÜRE DAHA DEVAM ETMEKTEN MEMNUNİYET DUYARIM'

Yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de kariyerini sürdüren Montella, "Bence Avrupa’nın en genç ülkesi. Her yerde büyüme var ve spora çok yatırım yapılıyor. Burada uzun vadeli programlar yapılıyor. Adana Demirspor ve A Milli Takım ile beraber 5 yıldır buradayım ve kendimi evimde gibi hissediyorum. Bana saygı duyuyorlar, beni takdir ediyorlar ve uzun süre daha devam etmekten memnuniyet duyarım." dedi.

FRANSA İÇİN ÇARPICI SÖZLER

Türkiye'nin Uluslar A Ligi'ndeki ilk rakibi Fransa'nın kadro kalitesine de ayrı bir parantez açan Montella, "Fransa'nın, diğerlerinin yanına yaklaşamayacağı bir kalitesi ve oyuncu kadrosu var. Sadece İspanya ve belki Portekiz rekabet edebilir. Yarı finali kaybettiler ama İspanya'ya karşı. Onların gerçek hayal kırıklıkları başka yerlerde ama (Zinedine) Zidane ile coşkularını yeniden buldular. Yine de onlar için de kolay olmayacak." diye konuştu.