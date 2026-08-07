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Kaynak: AA / İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Maltepe ve Beyoğlu merkezli faaliyet gösterdiği belirlenen organize suç örgütüne yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerde, örgüt üyelerinin 22 ayrı suça karıştığı tespit edildi.

ÇOK SAYIDA AĞIR SUÇTAN ARANIYORLARDI

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada şüphelilerin "kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli yağma", "çökme ve haraç alma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "mesken ve iş yeri kurşunlama", "uyuşturucu ve silah ticareti", "tehdit" ve "nitelikli hırsızlık" gibi birçok ağır suça karıştıkları belirlendi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı.

4 İLDE 56 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul merkezli operasyon kapsamında İstanbul, Sakarya, Yalova ve Antalya'da belirlenen 56 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 2'si 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 32 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda suçlarda kullanıldığı değerlendirilen 7 ruhsatsız tabanca, 827 fişek, balistik yelek, uyuşturucu madde ile çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 32 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Organize suç örgütüne yönelik soruşturmanın ise çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.