Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Dünyanın en büyük dijital oyun indirme ve oynama platformlarından Steam’de yer alan 45 oyunun sayfasına Türkiye’den erişim engeli getirildi.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin EngelliWeb projesi kapsamında yapılan incelemede, Steam’deki 45 oyun sayfasının Türkiye’den erişime engellendiği tespit edildi.

ENGELLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ 2026’DA GELDİ

İncelemeye göre, söz konusu oyunlara yönelik erişim engelleri 2023’ten bu yana çeşitli kararlarla uygulanmaya başladı.

Ancak engellenen oyunların büyük çoğunluğunun 2026 yılı içinde erişime kapatıldığı kaydedildi.

ROCKSTAR GAMES OYUNLARI DA LİSTEDE

Türkiye’den erişimi engellenen oyun sayfaları arasında Rockstar Games’in bazı yapımları da yer aldı.

Bu oyunlar arasında “Bully: Scholarship Edition” ve “Manhunt” gibi yapımların bulunduğu belirtildi.

POSTAL VE POPPY PLAYTİME DA ERİŞİME ENGELLENDİ

Erişim engeli getirilen oyunlar arasında POSTAL serisinden üç oyun da yer aldı.

Listede ayrıca korku oyunu Poppy Playtimeın da bulunduğu aktarıldı.

ENGELLENEN OYUNLARIN KATEGORİLERİ AÇIKLANDI

Erişime engellenen 45 oyunun Steam’de yer alan içerik kategorilerine göre sınıflandırması da paylaşıldı.

Buna göre oyunların 40’ı, yani yüzde 88,9’u, “genel yetişkin içerik” kategorisinde yer aldı.

Oyunların 20’sinin yüzde 44,4 oranla “az sıklıkta çıplaklık veya cinsel içerik” etiketi taşıdığı belirtildi.

ŞİDDET VE YETİŞKİN İÇERİK ETİKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Engellenen oyunların 15’i, yani yüzde 33,3’ü, “sadece yetişkinlere özel cinsel içerik” kategorisinde sınıflandırıldı.

Yine 15 oyun “sık çıplaklık veya cinsel içerik”, 15 oyun ise “sıkça şiddet veya kan” etiketiyle yer aldı.

SAYFALAR STEAM’DE GÖRÜNÜR DURUMDA

Haberde, erişim engeli kararlarına rağmen oyunların Steam mağaza sayfalarının platform tarafından Türkiye’den henüz görünmez kılınmadığı da belirtildi.

Steam’de 45 oyuna yönelik erişim engeli kararı, dijital platformlar ve oyun içeriklerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.