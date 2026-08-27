Çin Halk Cumhuriyeti, Ay’ın keşfinde dönüm noktası olarak görülen ve uydunun güney kutbuna yapılması planlanan tarihi Chang’e 7 görevinin fırlatılışını erteleme kararı aldı. Resmi makamlarca yapılan açıklamada, mevcut fırlatma penceresinde koşulların sağlanamadığı belirtilirken kesin ve yeni bir takvim ilan edilmedi. Kararın arkasında ise “ihtiyatlı hareket etme” ve “mutlak başarıyı güvence altına alma” prensiplerinin yattığı vurgulandı.

Hainan Adası’ndaki Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi’nden Long March 5 roketiyle yapılması öngörülen fırlatmanın aksamasına, bölgede etkili olan ve saatte 72 kilometre hıza ulaşan Narra Tayfunu’nun yol açtığı değerlendiriliyor. Olumsuz hava şartlarının yanı sıra Ay’ın güney kutbundaki karmaşık aydınlanma koşulları ile uzay aracının iniş öncesinde 90 gün boyunca yürütmesi gereken yörünge inceleme planının da bu kararda etkili olduğu düşünülüyor. Uzmanlar, devasa keşif sisteminde yaşanmış olabilecek teknik aksaklık ihtimallerini de göz önünde bulunduruyor.

Çin’in sır gibi sakladığı ve Hainan açıklarındaki fırtına nedeniyle sekteye uğrayan bu devasa operasyon; yörünge aracı, iniş platformu, gezgin araç ve zıplama yeteneğine sahip küçük bir keşif aracından oluşuyor. Keşif ekibinin ana hedefi ise su buzu ve kritik maden kaynaklarının varlığıyla stratejik önem taşıyan Shackleton Krateri ve çevresi.

Gelişmeler bilim dünyasında üzüntüyle karşılansa da ABD cephesi için yeni bir fırsat kapısı araladı. Ertelemenin ardından gözler, Ay’ın güney kutbuna iki NASA sondası taşıması planlanan Blue Origin yapımı Blue Moon Mark 1 iniş aracına çevrildi. Her ne kadar New Glenn roketinin geçirdiği kazalar takvimi sıkıştıra da Blue Moon’un 2027’nin ilk yarısında fırlatılması ihtimaller dahilinde yer alıyor.

Çin görevinin ertelenen yeni fırlatma penceresinin Şubat veya Mart 2027’de açılacağı tahmin ediliyor. Chang’e 7’nin 90 günlük yörünge turu göz önüne alındığında, yüzeye inişin Haziran 2027’yi bulabileceği ve böylece iki dev güç arasında Ay yüzeyine ilk yumuşak inişi yapabilmek adına baş başa bir yarışın yaşanacağı öngörülüyor.