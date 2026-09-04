Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,29 azalarak 1 milyar 889 milyon 381 bin 763 lira olarak belirlendi.

Türkiye’nin elektrik tablosu belli oldu: Üretim tüketimi geride bıraktıTürkiye’nin elektrik tablosu belli oldu: Üretim tüketimi geride bıraktıEkonomi

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 225 lira, en düşük saat 12.00'de 663 lira 28 kuruş olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 748 lira 79 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 828 lira 50 kuruş oldu.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları belirlendi (3 Ağustos 2026)Spot piyasada doğal gaz fiyatları belirlendi (3 Ağustos 2026)Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 995 lira, en düşük 1500 lira olarak tespit edildi.