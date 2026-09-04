İlkokuldan liseye herkesi ilgilendiriyor: MEB’den yeni sistem

ÖĞRETMENLERİN TALEPLERİ DE DİKKATE ALINACAK

Yeni sistem yalnızca öğrencilerin ders yoğunluğunu hesaplamayacak.

Öğretmenlerin boş gün ve saat talepleri, nöbet günleri ve ders yükleri de program hazırlanırken sisteme girilebilecek. Böylece haftalık programın daha dengeli oluşturulması hedeflenecek.