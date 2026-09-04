İlkokuldan liseye herkesi ilgilendiriyor: MEB’den yeni sistem

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim döneminde okullardaki işleyişi yakından ilgilendiren önemli bir uygulamayı hayata geçirdi.
Yeni sistem ilkokuldan liseye kadar farklı eğitim kademelerinde kullanılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim döneminde okullardaki işleyişi yakından ilgilendiren önemli bir uygulamayı hayata geçirdi.
Yeni sistem ilkokuldan liseye kadar farklı eğitim kademelerinde kullanılacak.
DERS PROGRAMLARINDA YENİ DÖNEM
MEB, okulların haftalık ders programlarının hazırlanması için e-Okul Haftalık Ders Dağıtım Modülü'nü kullanıma sundu.
Böylece okul yönetimleri tarafından yürütülen program hazırlama sürecinin önemli bir bölümü dijital ortama taşınacak.
BİLGİLER TEK SİSTEMDE TOPLANACAK
Yeni modül; MEBBİS'teki norm kadro bilgileri, öğretmenlerin branşları ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca belirlenen haftalık ders çizelgeleriyle entegre çalışacak.
Okul yöneticilerinin farklı sistemlerden tek tek bilgi toplamasına gerek kalmadan haftalık program hazırlanabilecek.
ZOR DERSLERİN SAATİNİ ALGORİTMA BELİRLEYECEK
Sistemin dikkat çeken özelliklerinden biri "Pedagojik Akıllı Dağıtım" olacak.
Algoritma, öğrencilerin zihinsel olarak daha dinç olduğu saatleri dikkate alarak zor ve ağırlıklı derslerin uygun zaman dilimlerine yerleştirilmesine yardımcı olacak.
ÖĞRETMENLERİN TALEPLERİ DE DİKKATE ALINACAK
Yeni sistem yalnızca öğrencilerin ders yoğunluğunu hesaplamayacak.
Öğretmenlerin boş gün ve saat talepleri, nöbet günleri ve ders yükleri de program hazırlanırken sisteme girilebilecek. Böylece haftalık programın daha dengeli oluşturulması hedeflenecek.
AYNI SAATE İKİ GÖREV VERİLEMEYECEK
"Sıfır Çakışma" özelliği sayesinde bir öğretmenin veya sınıfın aynı saatte birden fazla derse atanmasının önüne geçilecek.
İlkokullarda sınıf ve öğretmen planlaması öne çıkarken liselerde atölye, laboratuvar ve koordinatörlük gibi özel saatler de hesaba katılacak.
TEK TUŞLA DERS PROGRAMI HAZIRLANACAK
Gerekli bilgilerin sisteme girilmesinin ardından okul yöneticileri "Programı Hazırla" seçeneğini kullanabilecek.
Algoritma, belirlenen kriterlere göre haftalık ders programını otomatik oluşturacak. Yöneticiler program üzerinde sürükle-bırak yöntemiyle değişiklik yapabilecek.
Son kontrollerin ardından onaylanan program öğretmenlerin ve velilerin erişimine açılabilecek.