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Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından açıklanan güncel verilere göre, spot elektrik piyasasında yarın geçerli olacak fiyatlar netleşti. Gün öncesi piyasada yapılan işlemlerde bir megavatsaat elektriğin fiyatı saatlik bazda en yüksek saat 17.00'de 3 bin 800 lira 1 kuruş seviyesine çıkarken, en düşük fiyat ise sabah saat 07.00'de 1998 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Piyasadaki fiyat ortalamaları incelendiğinde ise gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 19 lira 83 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 94 lira 28 kuruş olarak kayıtlara geçti.

PİYASA HACMİNDE DÜŞÜŞ: BUGÜNÜN EN YÜKSEK FİYATI 4 BİN 500 LİRA

Spot elektrik piyasasında işlem hacminde günlük bazda geri çekilme yaşandı. Piyasadaki toplam işlem hacmi bugün, bir önceki güne kıyasla yüzde 10,64 oranında azalarak 1 milyar 716 milyon 775 bin 424 lira seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, spot piyasada bugün geçerli olan fiyat aralığında ise bir megavatsaat elektriğin fiyatı gün içinde en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük ise 2 bin 300 lira seviyelerinden işlem gördü.