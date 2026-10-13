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Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dünkü işlem detayları netleşti. Piyasa verilerine göre dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 143 lira 12 kuruş seviyesinde gerçekleşirken, toplam gaz ticaret miktarı ise 103 bin metreküp olarak kaydedildi.

Piyasada gerçekleşen toplam işlem hacminde ise önceki güne kıyasla belirgin bir gerileme yaşandı. Bir önceki gün 4 milyon 582 bin 800 lira seviyesinde olan toplam işlem hacmi, dün 1 milyon 971 bin 741 liraya düştü.

DENGELEME FİYATLARI VE PİYASAYA ARZ EDİLEN GAZ MİKTARI

EPİAŞ tarafından açıklanan verilerde piyasa katılımcıları için geçerli olan dengeleme gazı fiyatları da yer aldı. Buna göre, dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 100 lira 28 kuruş olarak belirlenirken, satış fiyatı ise 18 bin 185 lira 96 kuruş seviyesinde kayıtlara geçti.

Türkiye'nin günlük doğal gaz akış verileri incelendiğinde, dün sisteme giren toplam gaz miktarı 121 milyon 255 bin 754 metreküp oldu. Aynı zaman diliminde piyasaya arz edilen toplam doğal gaz miktarı ise 121 milyon 300 bin 369 metreküp seviyesinde gerçekleşti.