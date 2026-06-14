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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasada işlem hacmi bir önceki güne göre geriledi.

İŞLEM HACMİ 7,4 MİLYON LİRAYA DÜŞTÜ

Spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi dün 7 milyon 407 bin 690 lira olarak kaydedildi. Bir önceki gün işlem hacmi 8 milyon 286 bin 271 lira seviyesindeydi.

GAZ TİCARET MİKTARI 431 BİN METREKÜP

Dün spot piyasada gaz ticaret miktarı 431 bin metreküp olarak gerçekleşti.

DENGELEME GAZI FİYATLARI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 46 lira 58 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 327 lira 86 kuruş olarak açıklandı.

TÜRKİYE’YE 108 MİLYON METREKÜP GAZ GİRİŞİ

Türkiye’ye dün toplam 108 milyon 457 bin 886 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 108 milyon 518 bin 992 metreküp olarak kayıtlara geçti.