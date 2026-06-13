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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada işlem hacmi 8 milyon 286 bin 271 liraya yükseldi. Bu rakam, bir önceki gün 5 milyon 802 bin 129 lira olarak açıklanmıştı.

TİCARET MİKTARI 482 BİN METREKÜP

Piyasada dün gerçekleşen gaz ticaret miktarı 482 bin metreküp oldu. Referans fiyat ise 1000 metreküp için 17 bin 191 lira 42 kuruş olarak kaydedildi.

DENGELEME GAZI FİYATLARI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 50 lira 99 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 331 lira 85 kuruş olarak açıklandı.

ARZ VE GİRİŞ MİKTARI

Türkiye’ye dün 115 milyon 941 bin 157 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşirken, piyasaya arz edilen toplam gaz miktarı 115 milyon 829 bin 416 metreküp oldu.