Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en zengin insanı unvanını alan ve Fenerbahçe yönetiminde görev alacağını açıklayan Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel'in serveti, borsada yaşanan sert dalgalanmaların ardından büyük yara aldı. Sözcü'de yer alan habere göre; Şanlıurfalı iş insanı, sadece bir hafta içinde 1 milyar 700 milyon dolarlık kayıp yaşadı.
Fenerbahçe yönetimine girdikten bir hafta sonra 1,7 milyar dolar kaybetti
Fenerbahçe yönetiminde görev alacağını açıklayan Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel'in serveti, bir haftada 1 milyar 700 milyon dolar düştü.Gülsüm Hülya Sundu
Forbes dergisinin anlık olarak güncellediği milyarderler listesinde, 3 Haziran 2026 tarihi itibarıyla kişisel serveti 5,3 milyar dolara ulaşan Feridun Geçgel, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker'i geride bırakarak "Türkiye'nin en zengin iş insanı" sıfatını kazanmıştı.
Bu finansal başarının hemen ardından Geçgel, 7 Haziran'daki seçimli genel kurulda Fenerbahçe başkanı seçilen Aziz Yıldırım'ın ekibine katıldığını ve kulübün Futbol A.Ş. departmanında görev üstleneceğini kamuoyuna duyurmuştu.
Ancak iş ve spor dünyasında adından sıkça söz ettirdiği bu görkemli günlerin hemen ardından, Geçgel'in patronu olduğu Astor Enerji'nin hisseleri Borsa İstanbul'da oldukça zorlu bir dönemece girdi.
Geride bıraktığımız hafta boyunca şirket hisselerinin peş peşe taban seviyeleri görmesi yatırımcıları üzerken, haftanın son işlem gününde yaşanan yüzde 10'luk ekstra düşüş ünlü iş insanının kişisel servetini adeta buharlaştırdı.
Hisselerdeki bu sert çakılmanın faturası ağır oldu. Feridun Geçgel'in 5,3 milyar dolarlık serveti, bir hafta gibi kısa bir sürede 1,7 milyar dolar eriyerek 3,6 milyar dolara kadar geriledi.
Yaşanan bu devasa kaybın ardından Geçgel, kısa bir süre tadını çıkardığı "Türkiye'nin en zengini" unvanını yeniden Murat Ülker'e kaptırarak listede 4. sıraya düştü.
Öte yandan, finansal tablolarında büyük bir dalgalanma yaşayan iş insanının Fenerbahçe yönetiminde tam olarak hangi detaylarla ve yetkilerle görev alacağının önümüzdeki haftalarda resmi olarak açıklanması bekleniyor.