Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün bir önceki güne kıyasla yüzde 26,5 düşüşle 298 milyon 351 bin 327 lira oldu.

EN YÜKSEK FİYAT SAAT 20.00’DE

Gün öncesi piyasada, yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı saat 20.00’de 2 bin 500 lira olarak tespit edildi. En düşük fiyat ise saat 08.00 ile 15.00 arasında 0 (sıfır) lira olarak kaydedildi.

ORTALAMA FİYATLAR BELLİ OLDU

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 533 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 594 lira 74 kuruş olarak hesaplandı.

BUGÜNÜN FİYAT ARALIĞI

Spot piyasada bugün için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 2 bin lira 1 kuruş, en düşük fiyatı ise 170 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.