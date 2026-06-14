Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutma kararının ardından piyasalarda ibre yeniden bankaların sunduğu risksiz mevduat getirilerine döndü. Altın ve dövizde süregelen belirsizlikler yatırımcıyı yorarken, parasını Türk Lirası mevduat hesaplarında değerlendirenler kazanmaya devam ediyor.
1 milyon TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Ne altın ne gümüş yanına yaklaşıyor
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın ve dövizdeki belirsizlikten yorulan yatırımcı, rotayı yeniden risksiz liman olan TL mevduat hesaplarına çevirdi. Bankalar arasındaki mevduat yarışı kızışırken, 1 milyon TL'nin getirisi bazı bankalarda zirveyi gördü.Hava Demir
Piyasalardaki son hareketlilik; altın, gümüş, borsa ve döviz kurlarında öngörülebilirliği zorlaştırırken, Türk Lirası vadeli mevduat hesapları yatırımcılar için açık ara en güvenli liman konumuna yükseldi. Uzmanların piyasa okumalarına göre, Merkez Bankası faiz artırımına gitmemiş olsa da yıl sonuna kadar faiz oranlarında sert bir düşüş beklenmiyor. Beklentilerin bu yönde olması, vadeli mevduatların yatırımcı gözündeki cazibesini korumasını sağlıyor.
Bankalar arasındaki müşteri ve mevduat yarışı, faiz oranlarına doğrudan yansıyor. Çoğu bankada standart mevduat faiz oranları yüzde 42 ile 43 bandında seyrediyor. Bazı bankalar, müşteri profiline ve vade seçeneklerine bağlı olarak bu oranları yüzde 47'ye kadar çıkarabiliyor.
Altın ve gümüş özellikle son 3 aylık periyotta yaşanan sert dalgalanmalar, geleneksel yatırım aracı olan altının yatırımcısını üzmesine neden oldu. Borsa, pay piyasalarındaki yön arayışı ve belirsizlikler, risk almak istemeyen yatırımcıların rotasını mevduata çevirmesinde etkili oluyor. Dövizde yukarı yönlü hareket beklentisinin oldukça sınırlı kalması, yatırımcıları yüksek faiz getirisi sunan TL mevduatlarına yönlendiren bir diğer önemli faktör olarak öne çıkıyor.
1 milyon TL mevduat faizin getirisi ise merak ediliyor. İşte banka banka 1 milyon TL mevduat kazancı hesaplaması şu şekilde oldu;
1. Ziraat Dinamik (Dinamik Kazandıran Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 23.328,18 TL
Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.023.328,18 TL
2. Alternatif Bank (VOV Hesap Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 28.821,62 TL
Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.028.821,62 TL
3. Anadolubank (Renkli Hesap Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 28.741,08 TL
Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.028.741,08 TL
4. Fibabanka (Kiraz Hesap Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 27.895,76 TL
Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.027.895,76 TL
5. Türk Ticaret Bankası (Salkım Hesap Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %45,25
Net Kazanç: 29.927,67 TL
Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.029.927,67 TL
6. ING (Turuncu Hesap Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 33.066,33 TL
Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.033.066,33 TL
7. TEB (Marifetli Hesap Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 28.106,38 TL
Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.028.106,38 TL
8. CEPTETEB (Marifetli Hesap Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 28.106,38 TL
Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.028.106,38 TL
9. ON Dijital (ON Plus Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 27.610,39 TL
Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.027.610,39 TL
10. Odea (Oksijen Hesap Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 26.531,79 TL
Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.026.531,79 TL
11. QNB (Kazandıran Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %44,5
Net Kazanç: 27.789,20 TL
Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.027.789,20 TL
12. DenizBank (Kaptan Hesap Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 31.947,26 TL
Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.031.947,26 TL
13. YapıKredi (Sınırsız Hesap TL Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 28.113,58 TL
Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.028.113,58 TL
14. Getirfinans (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 29.048,53 TL
Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.029.048,53 TL
15. Akbank (Vadeli Hesap TL Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 30.739,73 TL
Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.030.739,73 TL
16. DenizBank (E-Mevduat Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 30.739,73 TL
Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.030.739,73 TL
17. Odea (Yeni Vadeli Mevduat Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 30.739,73 TL
Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.030.739,73 TL
18. Hayat Finans (Avantajlı Hesap - Katılım / Standart Vadeli Hesap)
Kâr Payı Oranı: %42,39
Net Kazanç: 30.660,16 TL
Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.030.660,16 TL
19. QNB (E-Vadeli Mevduat Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %42,25
Net Kazanç: 30.558,90 TL
Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.030.558,90 TL
20. Akbank (Serbest Plus Hesap Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 30.829,35 TL
Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.030.829,35 TL
21. ON Dijital (E-Mevduat Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 30.378,08 TL
Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.030.378,08 TL