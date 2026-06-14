1 milyon TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Ne altın ne gümüş yanına yaklaşıyor

Piyasalardaki son hareketlilik; altın, gümüş, borsa ve döviz kurlarında öngörülebilirliği zorlaştırırken, Türk Lirası vadeli mevduat hesapları yatırımcılar için açık ara en güvenli liman konumuna yükseldi. Uzmanların piyasa okumalarına göre, Merkez Bankası faiz artırımına gitmemiş olsa da yıl sonuna kadar faiz oranlarında sert bir düşüş beklenmiyor. Beklentilerin bu yönde olması, vadeli mevduatların yatırımcı gözündeki cazibesini korumasını sağlıyor.