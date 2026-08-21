Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 103 bin 54 lira oldu. Bir önceki gün işlem hacmi 3 milyon 323 bin 267 lira olarak kaydedilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 182 lira olarak belirlendi. Piyasada dün gerçekleşen doğal gaz ticaret miktarı ise 297 bin metreküp oldu.

DENGELEME GAZI FİYATLARI DA BELLİ OLDU

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alış fiyatı 18 bin 41 lira 10 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 322 lira 90 kuruş olarak tespit edildi.

TÜRKİYE'YE 102 MİLYON METREKÜPTEN FAZLA GAZ GİRİŞİ

Türkiye'ye dün 102 milyon 35 bin 343 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 102 milyon 25 bin 149 metreküp olarak kayıtlara geçti.