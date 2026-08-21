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Kaynak: AA

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı 4 bin 500 lira, en düşük fiyatı ise 2 bin 99 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada fiyatların saatlik dağılımında en yüksek seviye 19.00 ve 20.00 saatlerinde, en düşük seviye ise 12.00'de görülecek.

İŞLEM HACMİ 2,3 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4 artarak 2 milyar 309 milyon 416 bin 31 liraya yükseldi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 433 lira 53 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 477 lira 44 kuruş oldu.

BUGÜNÜN EN YÜKSEK FİYATI 4 BİN 400 LİRA

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugün için en yüksek fiyatı 4 bin 400 lira, en düşük fiyatı ise 1499 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.