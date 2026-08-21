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Kaynak: İHA

Marmara Denizi’nde akşam saatlerinde tekneyle seyir halinde olan vatandaşlar, Tekirdağ yakınlarında beklenmedik bir doğa olayına tanıklık etti. Seyir esnasında aniden su yüzeyine çıkan yunus sürüsü, teknenin çevresinde yüzmeye başladı.

Deniz taşıtının hızına ayak uydurarak ön ve yan kısımlarında ilerleyen yunuslar, sık sık su üstüne çıkıp tekrar derinliklere daldı. Adeta tekneyle yarışa tutuşan sevimli canlıların gösterisi çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

Tesadüfle karşılaşan denizcilerden biri, bu büyüleyici dakikaları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde canlıların teknenin etrafında senkronize şekilde ilerlediği net bir biçimde yer aldı.

Görsel şölen sunan yunus grubu, bir süre seyrini sürdürdükten sonra açıklarda gözden kayboldu.