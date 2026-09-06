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Kaynak: AA

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 243 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasada dün 576 bin metreküp doğal gaz ticareti gerçekleştirildi.

DOĞAL GAZ PİYASASINDA İŞLEM HACMİ ARTTI

Spot doğal gaz piyasasında dün işlem hacmi 9 milyon 932 bin 385 lira oldu.

Önceki gün işlem hacmi ise 5 milyon 543 bin 349 lira olarak açıklanmıştı.

DENGELEME GAZI FİYATLARI DA BELLİ OLDU

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 105 lira 92 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 381 lira 54 kuruş olarak tespit edildi.

TÜRKİYE’YE 87 MİLYON METREKÜPTEN FAZLA DOĞAL GAZ GİRİŞİ

Türkiye’ye dün 87 milyon 465 bin 63 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 87 milyon 468 bin 30 metreküp olarak kayıtlara geçti.