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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 875 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Bu fiyat saat 19.00'da uygulanacak.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin en düşük fiyatı ise 250 lira 1 kuruş oldu. En düşük fiyatın görüleceği saat 12.00 olarak kayıtlara geçti.

ORTALAMA ELEKTRİK FİYATI 2 BİN 543 LİRA

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 543 lira 36 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 637 lira 69 kuruş olarak hesaplandı.

SPOT ELEKTRİK PİYASASINDA İŞLEM HACMİ GERİLEDİ

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 14,03 azalarak 1 milyar 624 milyon 221 bin 265 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugün için en yüksek fiyatı 4 bin 225 lira, en düşük fiyatı ise 663 lira 28 kuruş olarak kayıtlara geçti.