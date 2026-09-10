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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, gün öncesi piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı saat 19.00'da 4 bin 157 lira 24 kuruş olarak tespit edildi.

En düşük fiyat ise saat 12.00'de 1500 lira olarak kayıtlara geçti.

GÜN ÖNCESİ PİYASADA ORTALAMA FİYATLAR

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 5 lira 74 kuruş olurken, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 45 lira 57 kuruş olarak hesaplandı.

SPOT PİYASADA BUGÜNÜN FİYATLARI

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugün için en yüksek fiyatı 4 bin 487 lira 23 kuruş, en düşük fiyatı ise 2 bin 99 lira 97 kuruş olarak gerçekleşti.

Piyasada bugün işlem hacmi ise düne göre yüzde 9,10 azalarak 2 milyar 77 milyon 170 bin 293 liraya geriledi.