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Kaynak: AA

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 562 lira olarak belirlendi.

SPOT DOĞAL GAZ PİYASASINDA İŞLEM HACMİ

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 4 milyon 829 bin 550 liralık işlem hacmi gerçekleşti. Önceki gün işlem hacmi 9 milyon 31 bin 970 lira olarak kaydedilmişti.

Piyasada dün gerçekleşen doğal gaz ticaret miktarı ise 275 bin metreküp oldu.

DENGELEME GAZI FİYATLARI BELLİ OLDU

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 440 lira 10 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 683 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

TÜRKİYE’YE 104,8 MİLYON METREKÜP DOĞAL GAZ GİRİŞİ

Türkiye'ye dün 104 milyon 784 bin 413 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 104 milyon 695 bin 145 metreküp olarak kayıtlara geçti.