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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1 milyon 832 bin 316 liralık işlem hacmi gerçekleşti. Önceki gün işlem hacmi 1 milyon 889 bin 250 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Spot piyasada dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 286 lira olarak belirlendi. Gaz ticaret miktarı ise 106 bin metreküp oldu.

DENGELEME GAZI FİYATLARI BELLİ OLDU

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alış fiyatı 18 bin 150 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 421 lira 70 kuruş olarak tespit edildi.

TÜRKİYE’YE 91 MİLYON METREKÜPÜN ÜZERİNDE GAZ GİRİŞİ

Türkiye’ye dün 91 milyon 27 bin 176 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 91 milyon 116 bin 708 metreküp olarak kayıtlara geçti.