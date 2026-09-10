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Kaynak: Haber Merkezi

Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında naaşın Pertek yolu üzerindeki bir noktaya götürüldüğü yönünde yeni beyanlar olduğunu ifade eden Akın Gürlek, "Kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor" diye konuştu.

DELİL KARARTMA VURGUSU

Geçmiş dönemde delil karartan kamu görevlilerine değinen Bakan, "Kişinin vali olması veya başka makamda bulunması önemli değil, makam gözetmeksizin üzerine gidilecek" dedi.

Öte yandan Bakan Gürlek, yürütülen diğer önemli soruşturmaların kaderini değiştirecek çarpıcı bilgileri paylaştı.

'ALİHAN KURİŞ İÇİN ALMANYA'DAN YARDIM İSTENDİ'

Kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen yapıya yönelik mali soruşturmanın uluslararası boyuta taşındığını açıklayan Bakan Gürlek, Almanya’dan adli yardım talebinde bulunulduğunu bildirdi.

Yapının dini duyguları istismar ederek üst kademeye lüks yaşam sağladığı iddialarını içeren soruşturmada şu an yaklaşık 80 kişinin tutuklu olduğunu sözlerine ekledi.



'İBB DOSYASINDA YENİ İHALE RAPORLARI İNCELENİYOR'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ekrem İmamoğlu davalarında "tanık baskısı" iddialarını yalanlayan Gürlek, mevcut yargılamanın dışında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başka soruşturmaların da sürdüğünü söyledi. Bakan, yeni ihale raporlarının incelendiğini ve ek iddianame hazırlığı yapıldığını duyurdu.

KOZİNOĞLU'NUN DOSYASI YENİDEN AÇILDI

2011 yılında Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde yaşamını yitiren eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu dosyası, yurt dışındaki firari bir FETÖ'cü cezaevi personelinin itirafları sonrası yeniden açıldı. Bakan Gürlek, ölüm nedenine ilişkin "Zehirlenme mi, kalp krizi mi, yoksa bir ilaç etkisi mi?" sorularının adli ve bilimsel veriler ışığında baştan aşağı yeniden incelendiğini vurguladı.

'AHBAP DOSYASINDA MALİ BOYUT ÇOK BÜYÜK'

Bakan Gürlek, Ahbap Derneği ve Haluk Levent hakkındaki yolsuzluk soruşturmasının mali boyutunun tahmin edilenden daha büyük olduğunu dile getirdi. Dosyadaki MASAK raporlarına ve tespitlere göre yaklaşık 245 milyon dolarlık bir para trafiğinin bulunduğunu belirten Gürlek, elden borç verdiğini ve senet aldığını söyleyen çok sayıda müştekinin de incelendiğini kaydetti.

Bakan, ABD'deki bir klinik sahibiyle ilgili şu detayı anlattı:

"Bir kişi, ABD'deki kliniğine Haluk Levent’in geldiğini ve 4 milyon 600 bin dolar verdiğini söylüyor. Ayrıca taşınmazların doğrudan Haluk Levent adına değil, önce asistanı Yeliz Kaya, ardından Esin Önder Çağlayan adına devredildiğine ilişkin işlemler ve asistanlar üzerinden mülk kaçırma iddiaları büyüteç altında."