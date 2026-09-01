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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın yeni işlem gününe düşüşle başladı. Endeks, güne yüzde 0,06 azalışla 14.324,75 puandan giriş yaptı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,10 değer kaybederek 14.334,06 puandan tamamlamıştı. Bugünkü açılışta endeks, önceki kapanışa göre 9,31 puan geriledi.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİNDE SON DURUM

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi ise yüzde 0,01 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,58 ile kimya, petrol, plastik olurken, en fazla gerileyen sektör yüzde 1,64 kayıpla gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BORSADA JEOPOLİTİK RİSK BASKISI

Küresel piyasalarda risk algısı yüksek seyrediyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin güçlü kalması, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve tahvil piyasalarındaki satış baskısı yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiliyor.

ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden başlaması, petrol arzına ilişkin endişeleri artırırken, petrol fiyatları yeniden 90 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Yükselen enerji fiyatları, küresel enflasyonist baskılara ilişkin kaygıları da güçlendirdi.

Bu gelişmeler, borsalarda satış baskısının artmasına ve tahvil faizlerinin yükselmesine neden olurken, Fed'in faiz artırımına yönelik beklentiler de güç kazandı. Fed yetkililerinden gelen "şahin" mesajlar piyasaların odağında bulunuyor.

FED'İN EKİM KARARI YAKINDAN İZLENİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ekim ayında faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yatırımcılar, Fed'in para politikasına ilişkin yeni mesajlarını ve küresel risk iştahındaki değişimleri yakından takip ediyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.100 puanın destek, 14.400 ve 14.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu belirtiyor.