Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde yer alan kararlarla sermaye piyasalarında önemli adımlar attı. Kurul, üç şirketin sermaye artırımı başvurusunu onaylarken, farklı sektörlerden şirketlerin yüksek tutarlı borçlanma aracı ihraçlarına da yeşil ışık yaktı.
3 ŞİRKETE SERMAYE ARTIRIMI ONAYI
Bloomberg'te yer alan habere göre SPK, CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2 milyar 380 milyon liralık,
Karsu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 105,3 milyon liralık bedelli,
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.’nin ise 4 milyar 930 milyon liralık bedelsiz
sermaye artırımını onayladı.
ŞİRKETLERE MİLYARLARCA LİRALIK BORÇLANMA İZNİ
Kurul ayrıca birçok şirketin borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verdi.
Buna göre:
Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.: 2 milyar lira
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.: 1 milyar lira
Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.: 3 milyar lira
Garanti Finansal Kiralama A.Ş.: 10 milyar lira
Garanti Faktoring A.Ş.: 100 milyon dolar
Hedef Yatırım Bankası A.Ş.: 11 milyar lira ve 120 milyon dolar
tutarında borçlanma aracı ihraç edebilecek.
KİRA SERTİFİKASI İHRAÇLARINA DA ONAY
SPK, varlık kiralama şirketlerinin ihraç başvurularını da değerlendirdi. Bu kapsamda:
Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.: 600 milyon lira
Katılım Varlık Kiralama A.Ş.: 4 milyar 750 milyon lira
Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.: 80 milyar lira
tutarındaki kira sertifikası ve VİDMK ihraçlarına onay verildi.
YENİ FON KURULUMU DA KABUL EDİLDİ
Kurul ayrıca Kisbu Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.’nin Gayrimenkul Şemsiye Fonu kurma talebini de olumlu karşıladı.
PİYASALAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?
Alınan kararlar, şirketlerin finansmana erişimini kolaylaştırırken, sermaye piyasalarında likiditeyi artıracak adımlar olarak değerlendiriliyor. Analistler, özellikle yüksek tutarlı borçlanma ve kira sertifikası ihraçlarının piyasaların derinleşmesine katkı sağlayacağını belirtiyor.