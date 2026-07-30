Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde yer alan kararlarla sermaye piyasalarında önemli adımlar attı. Kurul, üç şirketin sermaye artırımı başvurusunu onaylarken, farklı sektörlerden şirketlerin yüksek tutarlı borçlanma aracı ihraçlarına da yeşil ışık yaktı.

3 ŞİRKETE SERMAYE ARTIRIMI ONAYI

Bloomberg'te yer alan habere göre SPK, CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2 milyar 380 milyon liralık,

Karsu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 105,3 milyon liralık bedelli,

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.’nin ise 4 milyar 930 milyon liralık bedelsiz

sermaye artırımını onayladı.

ŞİRKETLERE MİLYARLARCA LİRALIK BORÇLANMA İZNİ

Kurul ayrıca birçok şirketin borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verdi.

Buna göre:

Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.: 2 milyar lira

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.: 1 milyar lira

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.: 3 milyar lira

Garanti Finansal Kiralama A.Ş.: 10 milyar lira

Garanti Faktoring A.Ş.: 100 milyon dolar

Hedef Yatırım Bankası A.Ş.: 11 milyar lira ve 120 milyon dolar

tutarında borçlanma aracı ihraç edebilecek.

KİRA SERTİFİKASI İHRAÇLARINA DA ONAY

SPK, varlık kiralama şirketlerinin ihraç başvurularını da değerlendirdi. Bu kapsamda:

Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.: 600 milyon lira

Katılım Varlık Kiralama A.Ş.: 4 milyar 750 milyon lira

Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.: 80 milyar lira

tutarındaki kira sertifikası ve VİDMK ihraçlarına onay verildi.

YENİ FON KURULUMU DA KABUL EDİLDİ

Kurul ayrıca Kisbu Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.’nin Gayrimenkul Şemsiye Fonu kurma talebini de olumlu karşıladı.

PİYASALAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Alınan kararlar, şirketlerin finansmana erişimini kolaylaştırırken, sermaye piyasalarında likiditeyi artıracak adımlar olarak değerlendiriliyor. Analistler, özellikle yüksek tutarlı borçlanma ve kira sertifikası ihraçlarının piyasaların derinleşmesine katkı sağlayacağını belirtiyor.