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TÜİK verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya kıyasla 168 bin kişi azalarak 2 milyon 688 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

İşsizlik oranındaki cinsiyet dağılımı incelendiğinde; bu oran erkeklerde yüzde 6,5 olarak tahmin edilirken, kadınlarda yüzde 9,8 seviyesinde gerçekleşti.

İSTİHDAM VE İŞGÜCÜNE KATILMA ORANINDA YÜKSELİŞ

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bin kişi seviyesine ulaştı. İstihdam oranı ise 0,3 puanlık artışla yüzde 48,9 oldu. İstihdam oranı erkeklerde yüzde 66,1 iken kadınlarda yüzde 32,0 olarak gerçekleşti.

İşgücü ise aynı dönemde 58 bin kişi artarak 35 milyon 420 bin kişiye yükseldi. İşgücüne katılma oranı 0,1 puan artışla yüzde 52,9 olarak hesaplandı. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,7, kadınlarda ise yüzde 35,4 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 12,8 SEVİYESİNE İNDİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,8 puan gibi belirgin bir düşüş kaydederek yüzde 12,8 seviyesine geriledi.

Bu yaş grubundaki işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 10,4, kadınlarda ise yüzde 17,3 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ VE ATIL İŞGÜCÜ ORANI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veri detaylarında öne çıkan diğer başlıklar ise şu şekilde oldu:

Atıl İşgücü Oranı: Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, Haziran 2026'da bir önceki aya göre 2,0 puan azalarak yüzde 28,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5; işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 19,2 olarak gerçekleşti.



Haftalık Fiili Çalışma Süresi: Referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 42,5 saat olarak kayıtlara geçti.



