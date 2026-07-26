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Kaynak: Ekonomi Servisi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bir aracı kurumun ticaret unvan değişikliğine ilişkin başvuruyu sonuçlandırdı.

SPK tarafından verilen onayla birlikte Colendi Menkul Değerler’in ticaret unvanı "Kuzey Menkul Değerler" olarak değiştirilecek.

ŞİRKET YENİ ADIYLA FAALİYET GÖSTERECEK

Şirket tarafından daha önce SPK’ya yapılan başvuruda, ticaret unvanının değiştirilmesi talep edilmişti.

Kurulun onayının ardından gerekli resmi başvuru ve işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte şirket, faaliyetlerini yeni unvanı olan Kuzey Menkul Değerler adıyla sürdürecek.

5 YILLIK ŞİRKETİN YENİ DÖNEMİ BAŞLADI

Yaklaşık 5 yıldır sermaye piyasalarında faaliyet gösteren şirketin unvan değişikliğiyle birlikte kurumsal yapısında da yeni bir dönem başlayacak.

SPK’nın onayı sonrası gerçekleştirilecek işlemlerin tamamlanmasının ardından yeni unvan resmi olarak kullanılmaya başlanacak.