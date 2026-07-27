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Borsada işlem gören GYF ve GSYF katılma paylarının değerleme esaslarında değişikliğe giden SPK, 23 Temmuz'da aldığı kararı Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne (TSPB) iletti. Buna göre; yatırım fonlarının finansal raporlamalarında artık söz konusu varlıklar borsa fiyatından değerlendirilemeyecek. Fon yönetim şirketleri, 31 Temmuz'a kadar portföylerindeki değerlemeleri kurucu portföy yönetim şirketlerinin en son açıkladığı birim pay değerine göre uyarlamak zorunda kalacak.

TEK SEFERLİK DÜZELTME VE PORTFÖY ÇIKIŞLARI BEKLENİYOR

Ekonomim'in haberine göre; piyasada uzun süredir tartışma konusu olan bu durum, sığ işlem hacimleriyle yaratılan manipülatif fiyatlamaların önüne geçmeyi hedefliyor. İçeriğindeki varlıkların gerçek değeri değişmemesine rağmen, borsada tek bir lotluk işlemlerle sert yükselişler kaydeden GYF ve GSYF’ler artık yatırım fonlarına suni getiri yazamayacak.

Kararın ardından, portföyünde yüksek ağırlıkta aşırı fiyatlanmış GYF ve GSYF bulunduran yatırım fonlarında tek seferlik sert bir düzeltme görülmesi bekleniyor.

Getirilerinin olumsuz etkilenmesini istemeyen yatırım fonlarının, 31 Temmuz'a kadar bu varlıkları elden çıkararak portföylerini yeniden dengelemesi öngörülüyor.

BORSA FİYATI İLE GERÇEK DEĞER ARASINDAKİ UÇURUM

Uygulamanın neden değiştiğini en net özetleyen örneklerden biri Tera Portföy’ün TLY Birinci Serbest Fonu'nda görülüyor. TEFAS verilerine göre, portföyünün yüzde 14,31'ini Tera Portföy Konut Alfa Katılım GYF (TPKGY) oluşturuyor.

MSCI UYARILARININ ARDINDAN GELEN ADIM

Uzmanlar, alınan bu kararı SPK'nın piyasayı normalleştirme ve suni fiyat oluşumlarını engelleme vizyonunun bir parçası olarak değerlendiriyor. Özellikle küresel endeks sağlayıcısı MSCI'nın Türk sermaye piyasalarına yönelik uyarılarının ardından hızlanan düzenleyici adımların, şeffaflığı artırarak yatırımcıyı korumaya odaklandığı belirtiliyor.