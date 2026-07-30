Hikayesi aşk filmlerini aratmadı: Japon gelinin mektubu herkesi ağlattı

Ailelerde iki taraflı da onaylı, herhangi bir sıkıntı olmadı. En mutlu günümüz, uzun süredir biz bu anı bekliyorduk. Bu süre zarfında bana destek veren herkese teşekkür ederim. Çok mutluyuz. Bundan sonra dünyayı gezmek gibi bir hayalimiz var. Önce bir Japonya kültürünü benim de öğrenmem gerekiyor, o zaten burada öğrendi. Japonya'ya gidip onların ellerini öpeceğiz" dedi.

Ailesinin başlardaki tereddütlerine de değinen Çiftçi, "Annem ve babam ilk başta 'Yok öyle şey mi olur, kültür farklı' diye düşündüler. Ben de yavaş yavaş anlattım. Tanıştıktan sonra artık onlar da çok fazla olumlu bakmaya başladılar. Süreç böyle ilerledi" diye konuştu.