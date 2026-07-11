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Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) verilerinden derlenen bilgilere göre, ocak-haziran döneminde farklı sektörlerden şirketler yatırımcılarla buluştu. İlk çeyrekte 14 şirketin halka açılması dikkat çekerken, ikinci çeyrekte bu sayı yalnızca 2’de kaldı.

ŞİRKETLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ ANA PAZAR’DA

Halka arz edilen şirketlerin 13’ü Ana Pazar’da, 3’ü ise Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı. İkinci çeyrekte halka açılan iki şirketin de Yıldız Pazar’da yer alması öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

FİYAT ARALIĞI GENİŞ: ZİRVE 80 TL, TABAN 4 TL

İlk yarıda halka arz edilen şirketlerin hisse fiyatlarında dikkat çeken farklılıklar görüldü.

En yüksek birim fiyat: 80 TL ile Metropal Kurumsal Hizmetler

Onu izleyenler: 46 TL ile Netcad Yazılım, 45 TL ile Ekinciler Demir ve Çelik

En düşük fiyat: 4 TL ile Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Halka açıklık oranları ise ağırlıklı olarak yüzde 20-30 bandında gerçekleşti. En yüksek oran yüzde 40,14 ile Z GYO, en düşük oran ise yüzde 16,25 ile Ekinciler Demir ve Çelik oldu.

İLK ÇEYREKTE HIZ, İKİNCİ ÇEYREKTE YAVAŞLAMA

Yılın ilk halka arzı 5 Ocak’ta işlem görmeye başlayan ARF Bio Yenilenebilir Enerji oldu. Ocak, şubat ve mart aylarında yoğun bir halka arz trafiği yaşanırken, ikinci çeyrekte belirgin bir yavaşlama dikkat çekti.

Nisan ayında Ağaoğlu Avrasya GYO, mayıs ayında ise Ekinciler Demir ve Çelik’in halka arzı ile ilk yarı tamamlandı.

Geçen yılın tamamında 18 halka arz gerçekleştiği düşünüldüğünde, 2026’nın ilk 6 ayında ulaşılan 16 şirketlik sayı, piyasadaki canlılığı ortaya koydu.

İKİNCİ YARIYA GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

Öte yandan, yılın ikinci yarısına girilmesiyle birlikte halka arz piyasasında yeniden hareketlilik gözleniyor. SPK’nın son bültenlerine göre 7 şirket daha halka arz için onay aldı.

Onay alan şirketler arasında Orzaks İlaç, Ekim Turizm, Soho Giyim ve Enerji, İsvea Seramik, Golda Gıda, Şa-Ra Enerji ve Saat ve Saat yer alıyor.