İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (11 Temmuz 2026)
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...Kaynak: Ekonomi Servisi
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İşte 11 Temmuz 2026 Cumartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…
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GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın satış fiyatı: 6.225,55 TL
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ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.212,00 TL
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YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın satış fiyatı: 20.406,00 TL
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TAM ALTIN /CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Tam altın satış fiyatı: 40.330,80 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.619,00 TL
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ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Ons altın satış fiyatı: 4.120,54 Dolar
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GREMSE ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gremse altın satış fiyatı: 101.136,28 TL
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NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.
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