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Kaynak: AA

Törene, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Şahin, üst düzey yöneticiler ve aracı kurum temsilcileri katıldı.

“SERMAYE YAPISINI GÜÇLENDİRECEK”

Törende konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Golda Gıda’nın köklü geçmişi ve yüksek üretim kapasitesiyle Türkiye’nin gıda arzında önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Ergun, şirketin modern üretim tesisleri ve ihracat faaliyetleriyle ekonomiye katkı sağladığını vurgulayarak, “Borsada işlem görmeye başlayan Golda Gıda, sermaye yapısını güçlendirecek ve küresel ölçekteki yerini sağlamlaştıracaktır.” dedi.

“BÜYÜME HEDEFLERİNİ HIZLANDIRACAK”

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Şahin ise Golda Gıda’nın yaklaşık 30 yıllık üretim tecrübesiyle 6 kıtada 60’tan fazla ülkeye ihracat yapan güçlü bir marka olduğunu ifade etti.

Şahin, sermaye piyasalarına atılan bu adımın şirketin kurumsal yapısını daha da güçlendireceğini belirterek, büyüme hedeflerinin hız kazanacağına inandıklarını söyledi.

HALKA ARZA YOĞUN TALEP GELDİ

Misyon Yatırım Bankası Genel Müdürü Muhammet Mustafa Cerit de halka arz sürecine ilişkin bilgi verdi. Cerit, yaklaşık 805 milyon lira büyüklüğündeki halka arza 1,8 milyar liralık talep geldiğini ve satışa sunulan payların iki katından fazla talep gördüğünü açıkladı.

Halka arza yaklaşık 750 bin yatırımcının katıldığını belirten Cerit, bu ilginin yatırımcıların şirkete duyduğu güveni gösterdiğini ifade etti.

Golda Gıda’nın Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması, üretim yapan şirketlerin sermaye piyasalarında daha güçlü yer alması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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