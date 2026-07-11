Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Temmuz Cumartesi gününün öğle saatlerine ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre belirli bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, ülke genelinde hava parçalı bulutlu ve güneşli seyredecek.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 1

Meteoroloji, haritada yeşil renkle işaretlenen bölgeler için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Özellikle saat 12:00 ile 18:00 arasında etkisini göstermesi beklenen yerel yağışların, akşam saatlerine doğru etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 2

11 Temmuz Cuma gününe ilişkin hava durumu raporu şöyle:

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 3

Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 4

Yağışların; özellikle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyı şeridi ile Antalya-Mersin-Adana'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve şimşekli olması bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 5

İl il bölge bölge hava durumu:

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 6

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 7

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 8

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 9

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 10

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 12

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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