Selçuk Geçer gram altın için rakam verdi: Kur kırılırsa dedi

"Bu savaş süreci yanlış okundu. Savaş belli bir noktaya geldikten sonra özellikle Hürmüz'ün kapanma riskiyle maliyet enflasyonu yarattı. Petrol 120 dolara gitti, doğalgaz fırladı, enflasyon korkusuyla herkes 'Fed faiz artırcak' deyip Amerikan tahviline ve dolara döndü, altından panikle çıktı. Jeopolitik riski satın alıp 5600 dolara giden altın, bu maliyet enflasyonu bahaneli Fed korkusuyla düzeltme yaptı. Eğer Amerika İran'a değil de Türkiye'ye saldırsaydı dünya enflasyonu etkilenmeyeceği, Hürmüz açık kalacağı için altın yükselişine devam ederdi. Şimdi petrol 77-78 dolara indi çünkü herkes bu işin bitmek zorunda olduğunu biliyor. Trump benzin fiyatını 5 doların üzerine çıkarırsa ara seçimlerde kafasını gözünü yararlar, seçimi kaybeder. Sentcom bile '80 hedefi vurduk, işimiz bitti geri dönüyoruz' dedi. Trump atar gider yapıyor ama bir saat önce dediği bir saat sonrakini tutmuyor, piyasa da bunu takmıyor artık. Bu barış öyle ya da böyle olmak zorunda. NATO'da birilerinin gaza gelip 'Rut falan yanındayız Trump abi' dediğine bakmayın, NATO'nun bölgede bir hikayesi yok."