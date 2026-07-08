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Saat ve Saat halka arz talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz 2026 olarak açıklandı. Talep toplama işlemleri her gün 09:00–17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Halka arzda eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

SAAT VE SAAT HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Halka arz fiyatı 56,00 TL olarak belirlenirken, toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 4,5 milyar TL olması bekleniyor. Halka açıklık oranı ise yüzde 12,3 seviyesinde olacak.

SAAT VE SAAT HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR? (OLASI DAĞILIM)

Toplam 66.944.955 lot dağıtılması planlanan halka arzda, 40.166.973 lot sermaye artırımı, 26.777.982 lot ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak.

Olası katılım sayısına göre kişi başına düşebilecek lot miktarları şöyle hesaplanıyor:

150 bin katılım: 267 lot (14.952 TL)

250 bin katılım: 161 lot (9.016 TL)

350 bin katılım: 114 lot (6.384 TL)

500 bin katılım: 80 lot (4.480 TL)

700 bin katılım: 57 lot (3.192 TL)

1,1 milyon katılım: 36 lot (2.016 TL)

1,6 milyon katılım: 25 lot (1.400 TL)

2,2 milyon katılım: 19 lot (1.064 TL)

SAAT VE SAAT HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Şirketin halka arzının Katılım Endeksi kriterlerine uygun olduğu açıklandı. Bu durum, faiz hassasiyeti bulunan yatırımcılar açısından önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

SAAT VE SAAT HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Saat ve Saat halka arzına çok sayıda banka ve aracı kurum üzerinden katılım sağlanabilecek. Başlıca kurumlar arasında Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, QNB Bank, TEB, ING Bank, DenizBank gibi büyük bankalar ile birlikte birçok yatırım menkul değerler şirketi yer alıyor.

Halka arz sürecine katılmak isteyen yatırımcılar, anlaşmalı banka ve aracı kurumlar üzerinden taleplerini iletebilecek.

UYARI: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.