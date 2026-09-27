Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ankara merkezinde ve İstanbul temsilciliğinde görev yapmak üzere toplam 40 uzman yardımcısı alımı yapacak. Kurumun konuya ilişkin giriş sınavı ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

KPSS EN AZ 75 PUAN ŞARTI

İlana göre adayların 2025 veya 2026 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan (KPSS) ilgili puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmaları gerekiyor. Başvuran adaylar arasından yapılacak KPSS puan sıralamasına göre ilk 800 kişi yazılı sınava çağrılacak. Adaylarda ayrıca ilgili lisans bölümlerinden mezuniyet ve 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK

Adaylar başvurularını 12-26 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerindeki "Sermaye Piyasası Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti ile Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Sınavın ilk aşaması olan yazılı bölüm, 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara’daki Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde yapılacak. İki aşamalı sınavın yazılı testinde başarılı olan adaylar daha sonra sözlü sınava davet edilecek. Bütün duyurular ve sınav sonuçları SPK’nin resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek.