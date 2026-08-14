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Kaynak: AA

SpaceX’in 2021 yılında gerçekleştirdiği uzay yolculuğuna katılan ilk uzay turistlerinden Chris Sembroski, İzmir’de çocuk ve gençlerle buluşarak deneyimlerini paylaştı.

Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ’nin (ESBAŞ) ev sahipliğinde Gaziemir’deki Uzay Kampı Türkiye’yi ziyaret eden Sembroski, Galaktik Yaz Kampı’na katılan öğrencilerle bir araya geldi.

UZAYDAKİ YAŞAMI ANLATTI

Sembroski, SpaceX’in Crew Dragon kapsülündeki yaşamı, uzay yolculuğu sırasında karşılaştıkları zorlukları ve gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları öğrencilere aktardı.

Fırlatılıştan Dünya’ya dönüşe kadar geçen süreci fotoğraf ve videolarla anlatan Sembroski, uzay yolculuğuna ilişkin merak edilen detayları paylaştı.

Bir dönem ABD’deki uzay kampında görev yaptığını da belirten Sembroski, öğrencilere hedeflerinden vazgeçmemeleri ve hayallerinin peşinden gitmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

ÖĞRENCİLERİN SORULARINI YANITLADI

Etkinliğin soru-cevap bölümünde öğrenciler; uzay yolculuğu, mühendislik, uzay teknolojileri ve kariyer planlamasıyla ilgili merak ettiklerini Sembroski’ye sordu.

Programın ardından Ege Serbest Bölgesi girişinde uzay temalı ürünlerin yer aldığı “Star Store” mağazasının açılışı gerçekleştirildi.