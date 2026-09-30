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Kaynak: AA

Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da bulunan Srebrenitsa Ortaöğretim Merkezi’nde öğrencilerin Bosna Hersek Milli Takımı formasıyla derslere katılmalarının yasaklandığı öne sürüldü.

Dnevni Avaz’ın haberine göre, okul yönetimi öğrencileri milli takım formasıyla okula gelmemeleri konusunda uyardı. Müdür Sanja Mocevic’in de yasağa uymayan öğrencilerin davranış notlarının düşürülmesi de dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlarla karşılaşabileceğini bildirdiği iddia edildi.

İddialar üzerine Soykırım Kurbanları ve Tanıkları Derneği Başkanı Murat Tahirovic açıklama yaptı. Tahirovic, iddiaların doğru olması halinde uygulamanın endişe verici ve kabul edilemez olduğunu belirterek, Sırp Cumhuriyeti ve Bosna Hersek’teki yetkili kurumlara olayın incelenmesi çağrısında bulundu.

Tahirovic, öğrencilerin ayrımcılık ve aşağılanmaya karşı korunması gerektiğini ifade ederek okul yönetiminden de konuya ilişkin açıklama beklediklerini bildirdi. Ayrıca Srebrenitsa’nın soykırımın yaşandığı bir yer olduğunu ancak çocukların Bosna Hersek’in istenmeyen bir ülke olduğu düşüncesine yönlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

1995’TE SREBRENİTSA’DA NE YAŞANDI?

Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995’te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerinin kontrolüne geçti. BM bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin bulunduğu bölgeye sığınan sivil Boşnaklar daha sonra Sırplara teslim edildi.

Sırp güçleri, kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin verirken en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda öldürdü. Kurbanların cenazeleri toplu mezarlara defnedildi.

Savaşın ardından kayıpların bulunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında toplu mezarlardan çıkarılan cenazelerin kimlik tespitleri yapıldı. Kurbanlar, her yıl 11 Temmuz’da Potoçari Anıt Mezarlığı’nda düzenlenen törenlerle toprağa veriliyor.

Srebrenitsa’da yaşananlar, uluslararası mahkemeler tarafından soykırım olarak kabul edildi.