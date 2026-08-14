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Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, sosyal medya üzerinden kendisine yönelik küfür içeren ifadeler kullandığı belirtilen Mustafa A.’ya karşı 40 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

İddiaya göre Manisa’da yaşayan 67 yaşındaki Mustafa A., 21 Ağustos 2023’te Facebook üzerinden Yılmaz Erdoğan’a yönelik hakaret içeren bir yorum yaptı.

Erdoğan’ın şikâyeti üzerine başlatılan ceza yargılamasında Mustafa A., “hakaret” suçundan 3 bin 480 lira adli para cezasına mahkûm edildi. Mahkeme, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

BU KEZ TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Ceza davasındaki sürecin ardından Erdoğan, söz konusu paylaşımın kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu gerekçesiyle hukuk yoluna başvurdu.

Ünlü oyuncu, Mustafa A.’dan 40 bin lira manevi tazminat talep etti.